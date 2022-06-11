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السبت، 11-06-2022 10:55 ص

لا توجه لرفع أسعار المياه في الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
نفى الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة وجود أي توجه لرفع أسعار المياه في الأردن.

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وقال سلامة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه بالرغم من ارتفاع الكلف إلا أنه لا يوجد أي تعديل على أسعار المياه والخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأضاف أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة وخاصة مشروع الناقل الوطني للمياه لن يزيد التكلفة على المواطنين بل هدفها تزويدهم بالكميات التي يحتاجونها.

وأوضح أن سعر المياه ثابت في كافة مناطق المملكة، فيما تكمن الفروقات ببدل الخدمات مثل وجود الصرف الصحي من عدمه.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة بتزويد المواطنين بالمياه على الرغم من أن الوضع المائي حرج ومشابه لما كان عليه في السنوات الماضية.

وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع فواتير المياه خلال الأيام القليلة الماضية، فيما أوضحت شركات المياه أن ارتفاع قيّم الفواتير يعود إلى اختلاف الاستهلاك خلال الصيف وارتفاع الاستهلاك في يوم "الدور" بالإضافة إلى التسريب من الحنفيات أو "النياجرا" والتسريب غير المنظور والسرقة من عداد المنزل.

 




 

 


 

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