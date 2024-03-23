لجان الزكاة في عجلون تطلق حملة مساعدات رمضان

الوكيل الإخباري - أطلقت لجان الزكاة والصدقات في محافظة عجلون حملة لتوزيع المساعدات المادية والعينية على أسر محتاجة ومعوزة خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير الأوقاف في المحافظة، الدكتور صفوان القضاة، إن توجهات الوزارة تدعم حملة إطلاق المساعدات لمساندة الأسر المعوزة والأيتام والفقراء والمحتاجين في شهر رمضان المبارك.



وبين القضاة أن المديرية نفذت برامجها الرمضانية "برنامج متكامل للوعظ والإرشاد والتوعية المجتمعية الدينية" منذ بداية الشهر الفضيل اشتملت على التعريف بفضائل شهر رمضان الكريم والفتاوى التي تتعلق بأحكام الصيام وصدقة الفطر والزكاة، مشيرا إلى أن المجالس العلمية الهاشمية تستضيف كل يوم أحد من كل أسبوع طلية الشهر المبارك في مسجد عجلون الكبير أساتذة جامعيين متخصصين وعلماء أجلاء لنشر التوعية الدينية.



وثمن جهود لجان الزكاة في المحافظة لتنفيذهم حملات التوزيع التي استهدفت الأسر العفيفة ضمن المناطق التابعة لهم، مبينا أن المديرية على تنسيق دائم مع اللجان ودعمها من خلال صندوق الزكاة في عمان.



وبين رئيس قسم الزكاة في المديرية، محمد علي المومني، أن لجنه زكاة وصدقات عين جنا وزعت لحوما بلدية على 25 أسرة معوزة ولجنة زكاة وصدقات الجنيد قامت بتوزيع وجبات إفطار على نحو 200 أسرة فقيرة داخل قضاء الجنيد.



وأضاف المومني أن عدد الأسر المستفيدة من لجان الزكاة في المحافظة خلال العام الماضي بلغ حوالي 3645 أسرة بمبلغ إجمالي 221 ألف دينار، و 77 ألف دينار عينية، يتم صرفها على رواتب شهرية وكفالات أيتام ودعم الطالب الفقير ومواد وبطاقات ممغنطة بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.