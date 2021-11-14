لجنة الأوبئة : إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا أمرا واردا

الوكيل الإخباري- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، بسام حجاوي، الأحد، إن إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكورونا؛ أمر وارد.



وأضاف حجاوي، أنه في حال لم يصل العالم، إلى مرحلة التغطية العالية من المطاعيم، فإن إعطاء جرعة رابعة معززة أمر وارد وضروري.

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وأوضح أن الجرعتين الأولى والثانية من اللقاحات، هما من تحميان من المرض بشكل جيّد، وتعتبران الأهم، وما بعد ذلك تعتبر جرعات معززة.



وأشار حجاوي، إلى أن الجرعة الثالثة المعززة، التي ستعطى في الأردن، ليست إلزامية، وتعطى لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية ستة أشهر.