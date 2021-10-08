لجنة الأوبئة: ارتفاع عدد إصابات كورونا الأسبوعية

الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، وفق عضو اللجنة الوطنية للأوبئة مهند النسور، الجمعة.



وقال النسور لـ"المملكة"، إنه تم تسجيل 7135 إصابة هذا الأسبوع، بزيادة 700-800 إصابة، مقارنة مع الأسبوع الماضي.



وأشار النسور إلى أن هذا الارتفاع ليس بالكبير، لكنه ارتفاع يسجل



"أي زيادة تثير القلق ويجب علينا المتابعة الحثيثة لهذا الأمر لكن بالمجمل هذه الزيادة لا تزال ضمن النسب المسيطر عليها"، وفق النسور.

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