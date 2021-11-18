الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 10:03 ص

لجنة الاوبئة: الإصابات في المدارس مقارنة بعدد الطلبة ليست مرتفعة

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الوكيل الإخباري- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، بسام حجاوي، الخميس، إن الوضع الوبائي في الأردن ما زال مطمئنا.

وأضاف حجاوي، أن الأرقام الوبائية المتعلقة بأعداد الدخول للمستشفيات ما زالت قليلة.

وأوضح أن 90% من المرضى الداخلين للمستشفيات هم من غير متلقي المطعوم، وأن “118 حالة فقط تم إدخالها يوم أمس للمستشفيات”.

ولفت إلى أن الإصابات في المدارس مقارنة بعدد الطلبة، ليست مرتفعة.

وتعليقا على قرارات وزارة الداخلية، أكد أنها مهمة ومطلب من لجنة الأوبئة، وجاءت في الوقت المناسب.

وشدد على أن العودة للإغلاقات لم تعد مجدية كما كان في السابق. وأن التراخي وتراجع الرقابة، سيؤثر على الوضع الوبائي.

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