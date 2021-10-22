الهواري يكشف عن اجراءات بالمدارس والجامعات

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن كوادر الوزارة تقوم يوميا بإجراء نحو ألف فحص سريع في المدارس، وتتخذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور النتائج ، وأن بعض الجامعات قد فتحت مراكز تطعيم فيها ، في حين بلغت نسبة الفئة العمرية من 18-24 عاما التي تلقت المطعوم 60% .



وأكد الهواري أن الأردن قد تجنّب حدوث موجة ثالثة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا، نتيجة الخطط التي وضعتها الوزارة مبكرا وأثبتت نجاحها ، مشيرا الى أن وضعنا الوبائي أفضل بكثير من بعض الدول، وأن ما نراه اليوم هو استقرار لهذه الموجة بحيث لا يرتفع المنحنى الوبائي على شكل صعود .

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