لجنة الاوبئة توضح حول قرارات حظر تجول تتعلق بشهر رمضان

الوكيل الاخباري -

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قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، الثلاثاء، إنه وبالرغم من تسجيل أرقام إصابات مرتفعة بفيروس كورونا إلا أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح.وأضاف حجاوي خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، أنه لن يكون هناك أي تراجع عن القرارات المطبقة في الوقت الراهن بالأردن، مشيرا إلى أن اللجنة ما زالت تواصل عملها في تقييم الوضع الوبائي ورفع توصياتها إلى الحكومة كل أسبوعين.وأوضح أنه حتى وإن دخل الأردن في موجة ثالثة فلن يصل إلى تسجيل أعداد كبيرة تصل إلى 7 أو 8 آلاف، مبينا أن الوضع الوبائي يواصل انخفاضه لكنه غير مريح في ظل فتح المزيد من القطاعات والمنشآت.وأكد حجاوي أنه ومع استمرار حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا منذ شهر، لم يسجل الأردن أي مضاعفات غريبة، ولم يسجل على إثره أي وفاة، مشددا في الوقت ذاته على وجود رصد ومتابعة حثيثة من قبل وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لأي أعراض جانبية.واستشهد بتصريحات وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات التي قال فيها إن جائحة كورونا في الأردن تحت السيطرة، لافتا إلى أن المطلوب هو المزيد من الالتزام واتباع إجراءات السلامة العامة والوقاية من الفيروس من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.وحول ما إذا كان هناك أي قرارات تتعلق بشهر رمضان المبارك، أكد حجاوي أنه من المبكر الحديث أي إجراءات تتعلق بالشهر الفضيل خاصة أن الجائحة تفرض نفسها مع ظهور سلالات جديدة خاصة أن هناك نحو 60 يوما تفصلنا عن الشهر.