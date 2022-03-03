لقاءات حوارية حول مشاركة المرأة والشباب في انتخابات مجالس المحافظات والبلدية

الوكيل الاخباري - أكدت مُحاضِرات من وزارة الإدارة المحلية مؤخرا أهمية مشاركة المرأة والشباب في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية باعتبارهم أذرع التغيير الحقيقية للأفضل وتعزيز التنمية بما يكفل إقامة مشاريع تنموية في المحافظات ومناطق البلدية وفق خصوصيتها وميزتها النسبية، ويسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، وتحسين دخل البلديات لتتمكن من توسيع وتجويد مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

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وشرحت المُحاضِرات، ضمن اللقاءات الحوارية التي تُجريها الوزارة بالشراكة مع وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والثقافة والشباب والتعليم العالي للترويج للانتخابات التي ستجري في 22 من الشهر الحالي، بعض الجوانب المتعلقة بقانون الإدارة المحلية التي تتعلق بمجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس التنفيذية والتعريف بها ودور كلّ منها، وأهمية المشاركة الفاعلة في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي تمتلك الرؤى والخطط والبرامج لإقامة المشاريع التنموية.



واعتبرت مديرة دائرة العطاءات والمشاريع، المهندسة مي صلاح، في محاضرة لها بالجمعية الشيشانية للنساء في صويلح بأن مشاركة المرأة والشباب الواسعة في الانتخابات تعطيهم الفرصة لانتخاب المرشحين القادرين على تمثيلهم وتمثيل طموحاتهم وتطلعاتهم ومجتمعاتهم المحلية، من خلال إقامة مشاريع ابتكارية وريادية تُسهم بتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وتساهم أيضاً بمعالجة جزء من مشكلة الفقر التي تعاني منها بعض المجتمعات المحلية.



من جانبها، أكدت مديرة الشؤون البلدية في محافظة البلقاء، المهندسة سناء العلوان، خلال محاضرة لها بمركز شابات السلط أهمية مشاركة الجميع في الانتخابات، بهدف ترسيخ إشراك المواطنين في صناعة القرار عبر صناديق الاقتراع، من خلال انتخاب الذين يمثلونهم في مجالس المحافظات والمجالس البلدية.



وقالت إن جلالة الملك يُعطي دائماً أهمية كبيرة لمشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات للتأكيد على أنهما شريكان في تعظيم الإنجازات والتنمية والخدمات في مختلف القطاعات الوطنية، وفي مقدمتها مجالس المحافظات والمجالس البلدية.



وركزت العلوان في محاضرة أخرى بمركز شابات السلط على دور المرأة الواسع في المشاركة بهذه الانتخابات، مؤكدة أن المرأة الأردنية تبوأت مناصب متقدمة جداً في الحكومة وبمختلف القطاعات والمجالات العملية والعملية والأكاديمية، إلى جانب تميّزها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا يُعطيها ميزة كبيرة في ترسيخ الديمقراطية في هذه الانتخابات، ويمكنها من المساهمة الإيجابية القوية في التغيير نحو العمل التنموي في المحافظات والبلديات.



وعلى الصعيد ذاته، أعربت مديرة الشؤون البلدية بمحافظة مادبا، المهندسة عروبة العوامرة، خلال لقاءٍ حواري في جمعية سهول مادبا الخيرية عن أملها بأن يشارك الناخبون بفعالية في الانتخابات التي ستجري في 22 من آذار الحالي، لانتخاب المرشحين الذين يتوسمون فيهم الخير، بهدف فرز مجالس محافظات ومجالس بلدية قادرة على تحديد الاحتياجات ووضع الأولويات الخدماتية والتنموية في المحافظات ومختلف مناطق البلديات.



كما أعربت المهندسة العوامرة عن أملها في أن تكون هذه الانتخابات محطة أردنية مهمّة، خاصة ونحن في بداية المئوية الثانية للمملكة، تُسهم في فرز مجالس محافظات ومجالس بلدية قادرة على إدارة ملف التنمية في المحافظات والبلديات، من خلال إقامة مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المستثمرين المحليين لتساهم في حل جزء من مشكلة البطالة لدى الشباب، وتساعد أيضاً في تقليص جيوب الفقر في بعض مناطق المملكة من خلال هذه المشاريع.



وأجابت المُحاضرات مي صلاح وسناء العلوان وعروبة العواملة على استفسارات المشاركات والمشاركين في اللقاءات الحوارية والتي تركز أغلبها على معرفة أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية وتوضيح أهداف ومهام مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس التنفيذية.



يُشار إلى أن وزارتي الإدارة المحلية والشؤون السياسية والبرلمانية وضعتا خطة عمل مشتركة لتحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات.



وتهدف هذه اللقاءات الحوارية التفاعلية إلى معرفة آراء المجتمعات المحلية وبمقدمتها المرأة والشباب، وتبادل الأفكار والانطباعات والعمل المشترك معاً للتوصل إلى قناعات مشتركة تخدم مسيرة الإصلاح التي تركز دائماً على أن الديمقراطية القوية والتنمية الحقيقية هي التي تنطلق من صناديق الاقتراع.





