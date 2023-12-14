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الخميس، 14-12-2023 07:26 م

عجلون: الأمطار تنعش الموسم الزراعي

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الوكيل الإخباري - تساهم الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة عجلون خلال اليومين الماضيين في تحسين المنتجات والمحاصيل الزراعية.

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وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان أن كميات الهطول المطري كانت جيدة ان معدل كميات الهطول المطري خلال اليومين الماضيين وصل إلى 8.61ملم حيث سجلت عنجرة أعلى كميات هطول وصلت، إلى 13ملم و عجلون وكفرنجه 12ملم ورأس منيف 6.3ملم وقضاء الجنيد 7.5ملم واشتفينا 8 ملم و الوهادنة 1.5ملم.


وأشار إلى أهمية الأمطار في غسل الأوراق والتربة وانقاذ الموسم الزراعي وتوفير مخزون مائي جيد للسدود وتفجر الينابيع وعيون المياه والكثافة العشبية للمراعي التي توفر المصاريف على مربي الثروة الحيوانية .


وبين عدد من المزارعين محمد فريحات واحمد العنانزة أن الأمطار تبشر بموسم زراعي جيد وتنوع في المحاصيل وزيادة الإنتاج مشيرين أن الكثير من المزارعين يعتمدون على ما تنتجه أراضيهم لتخفيف الأعباء عليهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

 




 

 


 

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