الأمير راشد يشرف على تجهيز ووداع طائرة مساعدات للأهل في غزة

الوكيل الاخباري - أشرف سمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، على تجهيز ووداع طائرة مساعدات أردنية جديدة، للأهل في قطاع غزة، بحضور وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير شؤون الشرق الاوسط البريطاني طارق أحمد.



وتحمل الطائرة، التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، طرودا غذائية وملابس شتوية وحرامات ومستلزمات نساء وأطفال.

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