الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 05:59 م

لقاء تشاوري لهيئة الاعتماد ورؤساء الجامعات الأردنية في الزيتونة

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الوكيل الاخباري - استضافت جامعة الزيتونة الأردنية، اليوم الخميس، لقاء تشاوريا لرئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة مع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وكذلك عمداء الكليات الجامعية في المملكة.

وأكد الدكتور الصرايرة أهمية هذا اللقاء التشاوري بين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مع الجامعات الأردنية، والذي يسهم بتطوير جملة من المعايير الضابطة لعمل المؤسسات التعليمية، سواءً فيما يتعلق بمعايير الاعتماد أو معايير الجودة أو معايير التصنيف.

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