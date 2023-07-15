لقاء ثقافي في لواء الحسا تحت عنوان "نادي الجدات"

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة، في قاعة مركز شابات لواء الحسا، لقاء ثقافيا بعنوان "نادي الجدات"، وذلك ضمن فعاليات لواء الحسا مدينة للثقافة الأردنية لعام 2023، جرى خلاله استعراض الموروث الشعبي وتراث البادية بين مجموعة من الشابات وسيدات مسنات.

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وأشار مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، إلى مساهمة هذا اللقاء في إبراز الموروث البدوي وتراث البادية، كجزء من جهود الجمعية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الروابط في المجتمع الأردني.



وقالت منسقات اللقاء أن هذه الفعالية "نادي الجدات" جاءت لتبادل الخبرات والتجارب بين الجدات والشابات، وتسليط الضوء على الحكمة والثقافة البدوية التي تحملها هذه الجدات، ومن خلال طرح الأسئلة، يتاح للشابات من خلالها فرصة التعلم من تجارب الأجيال السابقة والاستفادة من حكمتهن.



وأكدن أن هذا اللقاء يعكس رؤية الجمعية في تعزيز التراث الثقافي والروابط بين الأجيال، كما يبرز دور مديرية ثقافة محافظة الطفيلة في دعم وتقدير هذه الجهود وتعزيز قيمة التراث الثقافي في المجتمع وذلك ضمن الجهود المستمرة لمديرية ثقافة محافظة الطفيلة في تعزيز التراث الثقافي والفني وتعميق الوعي الثقافي في المنطقة.