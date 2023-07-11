الشرطة المجتمعية في الطفيلة تنظم حملة للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري- نظمت الشرطة المجتمعية في الطفيلة اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري ومستشفى الطفيلة الحكومي، حملة تبرع بالدم تحت شعار "دمي دمك".

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وشاركت في الحملة مرتبات مديرية الأمن العام في الطفيلة بتشكيلاتها الثلاث، وعدد من أبناء المجتمع المحلي.



وأكد مدير شرطة الطفيلة العميد الدكتور محمود نمر الفايز بحضور عدد من أعضاء المجالس الأمنية المحلية، أن مديرية الأمن العام تبذل الجهود كافة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية للمساهمة في خدمة الوطن والمواطن من خلال العمل التطوعي لتحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية.



وعبر مدير مستشفى الطفيلة الحكومي الدكتور حمزة الصقور عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية النبيلة التي قامت بها الشرطة المجتمعية، ما تسهم في تشجيع باقي مؤسسات المجتمع المحلي على المشاركة بمثل هذه الحملات الإنسانية.