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السبت، 08-07-2023 03:10 م

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

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الوكيل الاخباري - بحث مجلس محافظة الطفيلة في جلسته التي عقدها بمقره اليوم السبت، آليات تنفيذ المشروعات المقررة في موازنته للعام الحالي، وسير العمل والمعوقات التي تواجه تنفيذ عدد منها.

وأكد رئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، سعي المجلس لإنجاز مشروعات تنموية وخدمية في موازنته للعام الحالي وعددها 35 مشروعا، موزعة على جميع مناطق المحافظة وحسب الأولويات والاحتياجات لكل منطقة في ضوء موازنة تبلغ نحو 8 ملايين دينار.

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