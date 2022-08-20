لقاء حصري لموقع الوكيل مع عائلة طالبين متفوقين يعيشان في خربوش - صور

الكرك - مجدي الباطية وبراءة الشلالدة



وثق المهندس صايل الطراونة في منشور على الفيسبوك حالة تفوق شقيقان في الثانوية العامة يعيشان في خربوش بمحافظة الكرك .



فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية بهذا النجاح ، وناشد ناشطون الجهات المعنية بالالتفات له وتقديم المساعدة للطالبين لاكمال تعليمهما الجامعي .



بدوره قام موقع الوكيل الاخباري بزيارة الخربوش بمحافظة الكرك والتقى افراد العائلة ، التي تحدث افرادها عن تفاصيل النجاح وكيفية الدراسة للامتحان والتقديم له .



وقالت الطالبة ملاك انها كانت تدرس مع شقيقها بنفس الكتاب ، واشارت الى معاناتهما بالدراسة في فصل الشتاء بسبب الاجواء الباردة ونقص الاضاءة .



وبينت ان اجواء الصيف حيث كانت فترة تقديم الامتحان ساعدت في دراستهما وتقديم الامتحانات ، مبينة انهما كانا يتابعان الدراسة بشكل دائم وطوال الوقت .



ولفتت انهما واجها مشاكل في دراسة اللغة الانجليزية بسبب ضعف تدريس هذه المادة في المدرسة وعدم وجود "كورسات" ، مشيرة انهما كانا يذهبان الى المدرسة مشياً على الاقدام حيث كانت تستغرق الرحلة يوميا 40 دقيقة .



وبينت انها كانت خائفة على نتيجة شقيقها اكثر من نتيجتها ، مشيرة الى سعادة والديها بنجاحهما وتفوقهما، مبينة انها ترغب بإكمال دراستها في جامعة مؤتة لانها قريبة حيث يقطنان ، مؤكدة انها تريد دراسة تخصص اللغة الانجليزية لمساعدة ابناء المنطقة في دراسة هذه المادة .



ووجهت ملاك نصيحة الى طلبة الثانوية العامة بعدم الخوف من متابعة الدراسة وتقديم الامتحانات، وان يكون هدفهم " رفع رأس" والديهما بالنجاح مستقبلاً .



وتحدث والدهما في لقائه مع موقع الوكيل الاخباري عن نجاحهما ، وانه بكى فرحاً عندما سمع الخبر .



كما تحدث الطالب الناجح علاء عن فرحته بنجاحه ورغبته بمتابعة دراسته الجامعية مستقبلاً .

اضافة اعلان

















اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة









