الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير

وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة

دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية

انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء

الامن يكشف تفاصيل العثور على قنابل قديمة في اربد

العثور على طفلة حديثة الولادة بجانب مركبة في عمان

ورشة في جرش حول توعية النساء والشباب في المشاركة بالأحزاب السياسية

ورشة حول الجرائم الإلكترونية بشباب عجلون

الأشغال : بدء إعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد

وفاة مواطن بصعقة كهربائية بإربد

السبت، 20-08-2022 07:47 م

لقاء حصري لموقع الوكيل مع عائلة طالبين متفوقين يعيشان في خربوش - صور

3


الكرك - مجدي الباطية وبراءة الشلالدة

وثق المهندس صايل الطراونة في منشور على الفيسبوك حالة تفوق شقيقان في الثانوية العامة يعيشان في خربوش بمحافظة الكرك .

فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية بهذا النجاح ، وناشد ناشطون الجهات المعنية بالالتفات له وتقديم المساعدة للطالبين لاكمال تعليمهما الجامعي .

بدوره قام موقع الوكيل الاخباري بزيارة الخربوش بمحافظة الكرك والتقى افراد العائلة ، التي تحدث افرادها عن تفاصيل النجاح وكيفية الدراسة للامتحان والتقديم له .

وقالت الطالبة ملاك انها كانت تدرس مع شقيقها بنفس الكتاب ، واشارت الى معاناتهما بالدراسة في فصل الشتاء بسبب الاجواء الباردة ونقص الاضاءة .

وبينت ان اجواء الصيف حيث كانت فترة تقديم الامتحان ساعدت في دراستهما وتقديم الامتحانات ، مبينة انهما كانا يتابعان الدراسة بشكل دائم وطوال الوقت .

ولفتت انهما واجها مشاكل في دراسة اللغة الانجليزية بسبب ضعف تدريس هذه المادة في المدرسة وعدم وجود "كورسات" ، مشيرة انهما كانا يذهبان الى المدرسة مشياً  على الاقدام حيث كانت تستغرق الرحلة يوميا  40 دقيقة .

وبينت انها كانت خائفة على نتيجة شقيقها اكثر من نتيجتها ، مشيرة الى سعادة والديها بنجاحهما وتفوقهما، مبينة انها ترغب بإكمال دراستها في جامعة مؤتة لانها قريبة حيث يقطنان ، مؤكدة انها تريد دراسة تخصص اللغة الانجليزية لمساعدة ابناء المنطقة في دراسة هذه المادة .

ووجهت ملاك نصيحة الى طلبة الثانوية العامة بعدم الخوف من متابعة الدراسة وتقديم الامتحانات، وان يكون هدفهم " رفع رأس" والديهما بالنجاح مستقبلاً .

وتحدث والدهما في لقائه مع موقع الوكيل الاخباري عن نجاحهما ، وانه بكى فرحاً عندما سمع الخبر .

كما تحدث الطالب الناجح علاء عن فرحته بنجاحه ورغبته بمتابعة دراسته الجامعية مستقبلاً .

اضافة اعلان

 

 

 



 





 

 

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير

w

وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة

8202220183341257843774

دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية

8202213231155495437453

انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء

الأمن العام

الامن يكشف تفاصيل العثور على قنابل قديمة في اربد

820221821310532469224

العثور على طفلة حديثة الولادة بجانب مركبة في عمان

أخبار متعلقة
YtrQbZUA8n736qGmP3Pr9wVVPbW93xrx6Xjobf7s

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم الأحد - أسماء

8ipj-17

جرش : عروض فلكلورية وغنائية على الساحة الرئيسية

download

عرض مسرحية قهوة زعترة للكاتب حسام أبو عيشة بالكرك

820222222716882805093

أوقاف الكرك تحتفل بمناسبة الهجرة الشريفة

WhatsApp Image 2022-08-03 at 3.01.21 PM

الأوقاف: إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم

4202225234024272822129

بلدية الكرك تنظم جلسة حول احتياجات المناطق التابعة لها