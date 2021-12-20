الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

الوزيرة السابقة اسمى خضر في ذمة الله

مراكز التطعيم بجميع الجرعات يوم الثلاثاء - أسماء

الخصاونة يوعز بإيواء طفلة قضت عائلتها حرقا

الصحة العالمية : أوميكرون من المرجح ان يصيب المطعمين

لقاء حول العلاقة التشاركية بين الأمن والمجتمع المحلي في لواء فقوع

وقفة في غزة تضامناً مع الأسيرات في سجون الاحتلال

تأهل جامعة الأميرة سميّة للبطولة الدولية في المناظرات

اختتام مبادرة الصحة الإنجابية في الطفيلة

جولة وسط العاصمة للاطلاع على الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

بريطانيا تسجل 44 وفاة و91743 إصابة بكورونا

الإثنين، 20-12-2021 08:53 م

لقاء حول العلاقة التشاركية بين الأمن والمجتمع المحلي في لواء فقوع

1020212623914832345488


الوكيل الاخباري - نظمت إدارة الشرطة المجتمعية في مركز أمن فقوع، اليوم الاثنين، في مركز شابات فقوع، لقاء لبناء جسور الثقة ما بين رجل الأمن العام والمجتمع المحلي وصولاً إلى تغيير الصورة النمطية التي تلاحق رجل الأمن العام وتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

وهدف اللقاء الذي ترأسه رئيس المركز الأمني في لواء فقوع المقدم الركن ماجد العدوان وحضره ضابط الشرطة المجتمعية ومندوبو الدوائر الحكومية إلى تمكين المواطن للمشاركة بأعمال الشرطة المجتمعية داخل المجتمع بصورة إيجابية وغير تقليدية لتنعكس على أمن وسلامة المواطن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

الوزيرة السابقة اسمى خضر في ذمة الله

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم بجميع الجرعات يوم الثلاثاء - أسماء

الخصاونة لوغو

الخصاونة يوعز بإيواء طفلة قضت عائلتها حرقا

w

تأهل جامعة الأميرة سميّة للبطولة الدولية في المناظرات

1220219185226147032755

اختتام مبادرة الصحة الإنجابية في الطفيلة

122021572126615858595

جولة وسط العاصمة للاطلاع على الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

أخبار متعلقة
f

منظمة النهضة(أرض) تطلق تقرير "التكيف مع كوفيد-19 في الأردن: مقاربة الأمن البشري من منظور النوع الاجتماعي"

الأمن العام

الأمن : القاء القبض على قاتل عشريني في إربد

11202130142021127664002

مركز شابات الزرقاء النموذجي يطلق مبادرة لا للعنف ضد المرأة

w

الأردن يشارك في المؤتمر 45 لقادة الشرطة والأمن العرب

122021419214665659727

وزير التربية: الوقف التعليمي نهج إنساني عالمي حثّت عليه الأديان السماوية

1220216145159143718654

جلسة حوارية في معان حول الجرائم الإلكترونية