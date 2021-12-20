لقاء حول العلاقة التشاركية بين الأمن والمجتمع المحلي في لواء فقوع

الوكيل الاخباري - نظمت إدارة الشرطة المجتمعية في مركز أمن فقوع، اليوم الاثنين، في مركز شابات فقوع، لقاء لبناء جسور الثقة ما بين رجل الأمن العام والمجتمع المحلي وصولاً إلى تغيير الصورة النمطية التي تلاحق رجل الأمن العام وتحقيق مفهوم الأمن الشامل.



وهدف اللقاء الذي ترأسه رئيس المركز الأمني في لواء فقوع المقدم الركن ماجد العدوان وحضره ضابط الشرطة المجتمعية ومندوبو الدوائر الحكومية إلى تمكين المواطن للمشاركة بأعمال الشرطة المجتمعية داخل المجتمع بصورة إيجابية وغير تقليدية لتنعكس على أمن وسلامة المواطن.

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