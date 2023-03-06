الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

ورش توعوية حول الإسعافات الأولية بمساجد الرمثا

تربية المزار الجنوبي تفتتح جدارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

لقاء يبحث تأهيل الشباب مهنياً في جرش

العيسوي يلتقي عددا من أعضاء مجلس قبيلة عباد

البنك المركزي : تأجيل أقساط البنوك غير صحي

الخصاونة يعمم على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

العضايلة يترأس الوفد الأردني المشارك في الدورة الـ 159 لمجلس الجامعة العربية

العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون مع سلطنة عمان

عطل فني يضرب موقع تويتر

الإثنين، 06-03-2023 09:17 م

لقاء يبحث تأهيل الشباب مهنياً في جرش

320235185852450247100


الوكيل الاخباري - نظم مجلس محافظة جرش اليوم الاثنين، لقاء حوارياً مع مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن سليمان أحمد الفاعوري، بهدف التعاون المشترك في مجال تدريب شباب المحافظة وتطوير طاقاتهم ومهاراتهم.

ويأتي اللقاء الذي حضره الدكتور محافظ جرش فراس الفاعور وأعضاء مجلس المحافظة وبلدية جرش الكبرى ضمن سعي الشركة للالتقاء مع مجالس المحافظات وتنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي، في التواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220231820290830355530

ورش توعوية حول الإسعافات الأولية بمساجد الرمثا

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تفتتح جدارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

w

العيسوي يلتقي عددا من أعضاء مجلس قبيلة عباد

320236102916331419861

البنك المركزي : تأجيل أقساط البنوك غير صحي

888

العضايلة يترأس الوفد الأردني المشارك في الدورة الـ 159 لمجلس الجامعة العربية

220232718416855498991

العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون مع سلطنة عمان

أخبار متعلقة
2202327175256612021972

جلسة تعريفية عن جائزة الحسين في جرش

2202321204626592816195

حملة في الطفيلة لمؤازرة المحاسنة بمسابقة أمير الشعراء

2202322172918633363062

بحث التعاون بين مجلس محافظة جرش والوطنية للتدريب والتشغيل

307993_48_1614669070

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بجرش الثلاثاء - أسماء

3

مستشفى جرش تعامل مع 200 حالة اشتباه بالتسمم منذ الثلاثاء

w

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في المفرق