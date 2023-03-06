لقاء يبحث تأهيل الشباب مهنياً في جرش

الوكيل الاخباري - نظم مجلس محافظة جرش اليوم الاثنين، لقاء حوارياً مع مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن سليمان أحمد الفاعوري، بهدف التعاون المشترك في مجال تدريب شباب المحافظة وتطوير طاقاتهم ومهاراتهم.



ويأتي اللقاء الذي حضره الدكتور محافظ جرش فراس الفاعور وأعضاء مجلس المحافظة وبلدية جرش الكبرى ضمن سعي الشركة للالتقاء مع مجالس المحافظات وتنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي، في التواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم.

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