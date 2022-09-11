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الأحد، 11-09-2022 02:45 م

لمالكي المركبات الكهربائية: لا قيود على الشحن من المنزل والتعرفة 11 قرشاً/كيلوواط

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ما يشاع عن فرض غرامات على من يشحن المركبة الكهربائية من خلال عداد الكهرباء المنزلي.

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وقالت الناطق باسم الهيئة الدكتورة تحرير القاق لـ " الوكيل الإخباري" إن طرق شحن المركبات الكهربائية متاحة للمواطنين دون أي قيود من خلال العداد المنزلي أو من خلال محطات الشحن الخاصة أو العامة.


وبينت القاق أنه لم يجري أي تعديل على طرق شحن المركبات أو على تعرفتها المقررة، مؤكدة أن باب ترخيص محطات الشحن مفتوح أمام الجميع.


يذكر أن تعرفة شحن المركبات من خلال المحطات العامة أو الخاصة تبلغ 112 فلس/ كيلوواط ساعة.

 




 

 


 

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