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الثلاثاء، 26-12-2023 10:46 م

صرف رواتب ومكافآت بقيمة 7379 دينار لموظفين بوزارة الشباب بشكل مخالف

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الوكيل الاخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه تم صرف رواتب ومكافآت لبعض موظفي وزارة الشباب، بما مجموعه ( 7379) دينار، بالرغم من حصولهم على إجازات بدون راتب.

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وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم صرف كامل قيمة المكافآت لبعض الموظفين، بالرغم من حصولهم على عقوبات واجازات مرضية.


وأشار إلى أنه تم صرف ( 19917) دينار بدل عمل إضافي لعدد من الموظفين بنسب متفاوتة من الراتب الأساسي تراوحت من 10 - 30% دون بيان طبيعة الأعمال المكلفين بها، وتعبئة مجموع ساعات العمل الاضافي على النماذج المعتمدة لدى الوزارة. 





 




 

 


 

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