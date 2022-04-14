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الخميس، 14-04-2022 11:54 م

مأدبا: جلسة تدريبية حول النوع الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - عقدت مؤسسة الجنوسة للدارسات والاستشارات بالتعاون مع فريق عربكم مأدبا جلسة تدريبية في غرفة تجارة مأدبا اليوم الخميس حول النوع الاجتماعي وادواره حضرها 40 شاباً وشابة ورئيس غرفة تجارة مأدبا المهندس حسام عودة ونائبة رئيس بلدية مأدبا بسمة سلايطة وصحفيين من المحافظة.

وتناول اللقاء ورشة تدريبية حول مفهوم النوع الاجتماعي والفرق بين الجنس والنوع الاجتماعي وادوار النوع الاجتماعي والمرتكزات الأساسية للنوع الاجتماعي وأهمية النوع الاجتماعي في حياتنا الشخصية والمهنية ودور التشريعات الأردنية والمواثيق الدولية للمساواة بين الجنسين .

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