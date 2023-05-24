مؤتة تبحث آفاق التعاون البحثي مع جامعة برادفور البريطانية

الوكيل الاخباري- بحث رئيس جامعة مؤتة بالوكالة الدكتور، مروان الموسى اليوم الأربعاء، مع مدير المكتب الدولي لشؤون الطلبة في جامعة براد فورد البريطانية الدكتور محمد اسرب آفاق التعاون العلمي والبحثي، وخاصة بمجال العلوم الطبية المساندة.

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وأشارت عميدة كلية العلوم الطبية المساندة بمؤتة الدكتورة نسرين موافي، إلى أهمية توطيد العلاقات الثقافية والبحثية بين الجامعتين، وخاصة فيما يتعلق بالكليات الناشئة وبحث إمكانية التعاون المشترك وعقد الاتفاقيات لتسهيل الزيارات البحثية العلمية لأعضاء هيئة التدريس من الطرفين.



وأضافت انه تم مناقشة امكانية الإشراف المشترك من الجامعتين على طلبة الدراسات العليا وخاصة الطلبة المبتعثين من الكلية الى برادفورد .



وأعرب اسبر عن شكره لجامعة مؤتة، لافتا الى أن الزيارة تهدف الى فتح باب التعاون البحثي العلمي مع جامعة برادفورد البريطانية وكلية العلوم الطبية بمختلف المجالات.