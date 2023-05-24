الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مطابع العملة

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

هل يجوز طلب قرض من بنك لأداء العمرة أو الحج؟

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

الذهب يصعد بعد استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي

الخدمات الطبية تحدد دوامها ليوم غد

الأربعاء، 24-05-2023 03:33 م

مؤتة تبحث آفاق التعاون البحثي مع جامعة برادفور البريطانية

31e46bc3ad4389f69659f8f43622f327


الوكيل الاخباري- بحث رئيس جامعة مؤتة بالوكالة الدكتور، مروان الموسى اليوم الأربعاء، مع مدير المكتب الدولي لشؤون الطلبة في جامعة براد فورد البريطانية الدكتور محمد اسرب آفاق التعاون العلمي والبحثي، وخاصة بمجال العلوم الطبية المساندة.

اضافة اعلان


وأشارت عميدة كلية العلوم الطبية المساندة بمؤتة الدكتورة نسرين موافي، إلى أهمية توطيد العلاقات الثقافية والبحثية بين الجامعتين، وخاصة فيما يتعلق بالكليات الناشئة وبحث إمكانية التعاون المشترك وعقد الاتفاقيات لتسهيل الزيارات البحثية العلمية لأعضاء هيئة التدريس من الطرفين.


وأضافت انه تم مناقشة امكانية الإشراف المشترك من الجامعتين على طلبة الدراسات العليا وخاصة الطلبة المبتعثين من الكلية الى برادفورد .


وأعرب اسبر عن شكره لجامعة مؤتة، لافتا الى أن الزيارة تهدف الى فتح باب التعاون البحثي العلمي مع جامعة برادفورد البريطانية وكلية العلوم الطبية بمختلف المجالات.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة

646e152e15637

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

8 (3)

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

5202322154158595010343

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

97bc802f-378d-49fc-a667-da1a0eaefa5c

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

dwar

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

أخبار متعلقة
main_image6467b2de11fff

رسالة من عوجان بعد إعفائه من رئاسة جامعة مؤتة

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

مجلس التعليم العالي يُعفي رؤساء جامعات رسمية من مناصبهم- أسماء

4202325125730198961774

التغلب على تحديات الريادة جلسة توعوية في جامعة مؤتة

Mutah22

جامعة مؤتة تنعى الطالبة إيمان عبد الرحيم