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الإثنين، 15-05-2023 06:16 م

التغلب على تحديات الريادة جلسة توعوية في جامعة مؤتة

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الوكيل الاخباري - نظم مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة، بالتعاون مع مركز شابات الكرك، اليوم الاثنين، جلسة توعوية بشأن "الريادة والتحديات التي تواجه الرياديين وكيفية التغلب عليها" بمشاركة طلبة من قسمي نظم المعلومات الإدارية، وإدارة الأعمال في الجامعة.

وقال مدير المركز الدكتور وليد الرواضية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجلسة تهدف لترسيخ ثقافة الريادة بين طلبة الجامعة والمجتمع المحلي، من خلال مركز الريادة والابتكار في الجامعة، وتعزيز الدور المهم لجامعة مؤتة في التفاعل مع المجتمع المحلي.

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