الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا تنصح مواطنيها بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت

قائمة بأسماء مراكز التطعيم في محافظات المملكة الخميس

مؤتة والأردنية تبحثان التعاون في مجالات الريادة والابتكار

بلدية غرب إربد تردم 20 بئرا مكشوفة ومهجورة

الناصر: إطلاق الكشف التجريبي التنافسي لطالبي التوظيف السبت المقبل

بريطانيا تخفض مستوى التهديد الإرهابي من شديد إلى معتدل

الدنمارك تعلن جاهزيتها لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

افتتاح فعاليات متحف الفن التشكيلي بدورته الـ 11 في إربد

روسيا : استمرار حملات تضخيم وتزييف الوقائع بشأن غزو أوكرانيا

لقاء ثقافي حول رواية الرزاز متاهة الأعراب في ناطحات السحاب باليرموك

الأربعاء، 09-02-2022 09:36 م

مؤتة والأردنية تبحثان التعاون في مجالات الريادة والابتكار

s


الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، اليوم الأربعاء، مع فريق الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، سبل التعاون بين الجامعتين في مجال الريادة والابتكار لإرساء ثقافة الريادة بين الطلبة ودعم الطلبة الرياديين وأصحاب الأفكار الإبداعية وتبادل الخبرات والأفكار في ذات المجال.

وقال عوجان خلال اللقاء بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور علي الضمور ومدير مركز ريادة الأعمال في مؤتة الدكتور وليد الرواضية، إن الجامعة وضمن خطتها الاستراتيجية أولت ترسيخ الوعي الريادي بين طلبة الجامعة والمجتمع المحلي أهمية خاصة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1641054400914

قائمة بأسماء مراكز التطعيم في محافظات المملكة الخميس

w

بلدية غرب إربد تردم 20 بئرا مكشوفة ومهجورة

image (3)

الناصر: إطلاق الكشف التجريبي التنافسي لطالبي التوظيف السبت المقبل

w

افتتاح فعاليات متحف الفن التشكيلي بدورته الـ 11 في إربد

1202218164822372026063

لقاء ثقافي حول رواية الرزاز متاهة الأعراب في ناطحات السحاب باليرموك

2202291030934937320

حملة للكشف عن الآبار المهجورة في جرش

أخبار متعلقة
220226231252913413863

جامعة مؤتة والملحقية الثقافية الماليزية تبحثان سبل التعاون