مؤتة والأردنية تبحثان التعاون في مجالات الريادة والابتكار

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، اليوم الأربعاء، مع فريق الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، سبل التعاون بين الجامعتين في مجال الريادة والابتكار لإرساء ثقافة الريادة بين الطلبة ودعم الطلبة الرياديين وأصحاب الأفكار الإبداعية وتبادل الخبرات والأفكار في ذات المجال.



وقال عوجان خلال اللقاء بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور علي الضمور ومدير مركز ريادة الأعمال في مؤتة الدكتور وليد الرواضية، إن الجامعة وضمن خطتها الاستراتيجية أولت ترسيخ الوعي الريادي بين طلبة الجامعة والمجتمع المحلي أهمية خاصة .

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