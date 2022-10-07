مؤتمر المكتبيين يؤكد أهمية دور المكتبات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الوكيل الاخباري - أكد المشاركون في مؤتمر المكتبيين الأردنيين الحادي والعشرين الذي اختتم أمس الخميس، في البيان الختامي، على دور المكتبات و مراكز المعلومات والمعرفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ودعوا افي أبرز توصياتهم إلى الاستمرار في دعم جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية كمؤسسة مهنية تحت مظلة وزارة الثقافة الأردنية وتأمين الموارد المالية والمبنى المستقل لها كي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتجاتها للعاملين في المكتبات ومراكز المعلومات في الأردن.

اضافة اعلان