اختتام فعاليات مؤتمر المكتبيين بدور المكتبات والمعرفة في التنمية المستدامة

الوكيل الاخباري - اختتمت فعاليات مؤتمر المكتبيين الأردنيين الحادي والعشرين، دور المكتبات والمعرفة في التنمية المستدامة، اليوم الخميس، في مكتبة الحسين بن طلال/ جامعة اليرموك.



المؤتمر الذي نظمته جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية، بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية ومكتبة الحسين بن طلال، شهد يومه الختامي إقامة ثلاث جلسات، قدم فيها متخصصون أوراق بحثية تناولت المكتبات والتنمية المستدامة، وجلسة لمناقشة التوصيات، قبل أن يتم توزيع الشهادات على المشاركين من الأردن ومصر والعراق وفلسطين وسلطنة عُمان.

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