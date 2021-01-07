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الخميس، 07-01-2021 10:49 م

مؤتمر صحفي حكومي السبت

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الوكيل الاخباري - تعلن الحكومة الخطة الوطنية لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية خلال مؤتمر صحفي يقام بعد غد السبت في متحف الحياة البرلمانية في عمّان.
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ويتحدث في المؤتمر رئيس اللجنة الإعلامية للاحتفالية وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، ونائب رئيس اللجنة العليا للاحتفالية وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي.
وسيتناول وزير الدولة لشؤون الإعلام أبرز محاور الخطة الإعلامية والاتصالية لهذه المناسبة الوطنية التاريخية.

ويعرض وزير الثقافة خلال المؤتمر الصحفي، محاور الخطة التي يتم تنفيذها بالتشارك مع مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والأهلية، وتتضمن برامج وفعاليات وطنية رئيسية وأخرى تتوزّع على مختلف محافظات المملكة خلال هذا العام. وتستعدّ المملكة للاحتفال بهذه المناسبة المهمّة التي تجسّد مسيرة بناء وتنمية متراكمة على امتداد مئة عام (1921-2021)، حيث تشتمل الاحتفاليّة على برامج ثقافيّة وإعلاميّة وإبداعيّة تحتفي بالمنجز الأردني في مجالات عديدة شاهدة على مراحل التأسيس والبناء ومرحلة تعزيز النهضة والتقدّم التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في العهد الرابع للمملكة الأردنيّة الهاشميّة. وتشكل مئوية الدولة مناسبة تاريخية لتعزيز الشعور الوطني، من خلال العمل المؤسسي وفق مسارات متعددة لتوثيق مسيرة الدولة الأردنيّة في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وإحياء المحطات البارزة والرموز الوطنيّة في أعمال ثقافية وفنيّة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات شبابية لاستشراف المستقبل.

يشار إلى أنّ اللجنة العليا لاحتفاليّة مئوية الدولة الأردنية التي يرأسها رئيس الوزراء وتضمّ عددا من الوزارات والمؤسسات قد أقرت خطة تنفيذية لاحتفاليّة مئوية تأسيس الدولة الأردنيّة استمر العمل على إعداد محاورها ونشاطاتها لستة أشهر.

ويشارك في المؤتمر الصحفي الذي سيبدأ قرابة الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت، مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام يتم دعوتهم بحسب الآلية المعلنة لتنظيم المؤتمرات الصحفية الحكومية، والتي تراعي الالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية، ووفقا للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.

 




 

 


 

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