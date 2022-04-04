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الإثنين، 04-04-2022 04:15 م

مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة زكاتكم حياتي

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الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة "زكاتكم حياتي"، بهدف تشجيع الأفراد على تقديم زكاة أموالهم لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

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وتم إطلاق الحملة في وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وذلك عبر نشر الإعلان الذي يحمل وجه الطفلة غزل البالغة من العمر 4 سنوات، وتلقت العلاج في مركز الحسين للسرطان.


وثمنت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، دور الداعمين الذين قدموا تبرعاتهم عبر السنين وأعادوا الأمل لمرضى السرطان، مؤكدة أهمية تكاتف جهود كافة فئات المجتمع والوقوف إلى جانب المرضى، خاصة وأن هناك 80 مريضا جديدا كل شهر على قوائم انتظار صناديق الخير والزكاة واستكمال رحلة علاجهم.


وأشارت الى أنه يمكن للداعمين تقديم زكاة أموالهم من خلال عدة طرق عبر التبرع الإلكتروني (www.khcc.jo/zakat) أو الاتصال على: 0798777222.


يشار إلى أنه تم إنشاء صناديق الخير والزكاة في مؤسسة الحسين للسرطان بهدف جمع التبرعات لمساندة مرضى السرطان الأطفال والكبار غير المقتدرين، بصرف النظر عن العمر والجنس والجنسية ممن لا يملكون القدرة المادية على تكاليف العلاج الباهظة.


وكانت مؤسسة الحسين للسرطان تلقت فتوى رسمية من مجلس الإفتاء مجلس الإفتاء الأردني (فتوى رقم 2006/2 بتاريخ 22/3/2006)، تؤهل المؤسسة بتلقي زكاة الأموال لمعالجة مرضى السرطان غير المقتدرين.

 




 

 


 

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