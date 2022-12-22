مؤسسة محافظتي التطوعية تطلق حملة بعنوان دفىء الشتاء

الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة محافظتي التطوعية في محافظة إربد اليوم الخميس، حملة جديدة بعنوان "دفىء الشتاء"، وهي حملة خيرية تطوعية تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود.



وقال مدير عام مؤسسة محافظتي التطوعية المهندس عبدالله بني هاني، إن المؤسسة ومن خلال هذه المبادرة التطوعية وبدعم من متحف السجاد تسعى إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع، مشيرًا إلى أن الحملة تشمل وخلال فصل الشتاء توزيع كسوة الشتاء ودفايات وحرامات على الفئات الأقل حظاً.

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