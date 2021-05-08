السبت 08-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تسرب مياه في الزرقاء على وقع انقطاعها لأشهر - فيديو

كندا: اعطاء 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا بيوم واحد

دودين لـ الوكيل : الغاء الحظر الجزئي خلال عطلة عيد الفطر سيناقش غداً وقرار هام مرتقب

فرق تفتيش الأمانة توجه 23 انذارا لمنشآت مخالفة

وفيات السبت 8/5/2021

الصحة تحذر من انتكاسة جديدة للوضع الوبائي وتحدد مؤشراً لذلك

أسعار الذهب السبت 8/5/2021

الأقصى يفتح أبوابه لآداء صلاة الفجر والمصلون يكبرون - فيديو

مؤشر حكومي يفرض الغاء الحظر الجزئي وفتح كافة القطاعات

كورونا في الهند.. وفيات قياسية خلال الـ 24 ساعة

السبت، 08-05-2021 09:44 ص

مؤشر حكومي يفرض الغاء الحظر الجزئي وفتح كافة القطاعات

4f6a7003-3147-42f9-9c9c-11f446a24d25


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اظهر تقرير الوضع الوبائي في المملكة تحسنا ملحوظا خلال الايام الـ 3 الاخيرة لغاية يوم أمس الجمعة .

اضافة اعلان
 

وبالامس سجلت المملكة 702 اصابة بكورونا بينما كان عدد الاصابات اول امس الخميس 1007 اصابات ويوم الاربعاء الماضي كانت المملكة قد سجلت 1220 اصابة بكورونا .

 

وبالنظر الى هذه الارقام فان المنحنى الوبائي في تحسن مستمر خاصة مع تراجع نسب الفحوصات الايجابية ايضا مما يؤشر على سرعة الغاء الحظر الجزئي وفتح كامل للقطاعات في اقرب وقت ممكن في حال عدم عودة المنحنى الوبائي للصعود مرة اخرى . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
551ab83a-34db-460c-a8aa-2428b8d1d4d8

دودين لـ الوكيل : الغاء الحظر الجزئي خلال عطلة عيد الفطر سيناقش غداً وقرار هام مرتقب

520211133926583777348

فرق تفتيش الأمانة توجه 23 انذارا لمنشآت مخالفة

59edb1f9-aed9-425c-87cc-48e2de052bfe

الصحة تحذر من انتكاسة جديدة للوضع الوبائي وتحدد مؤشراً لذلك

فيديو-مصادرات-الامانة

أمانة عمّان توضح حول الفيديو الذي اثار ضجة في مواقع التواصل

52021612630612426583

شركس : شركات اللقاح بدأت التجارب لشمول من هم دون 18 سنة والحوامل والمرضعات

5202120348982300059

توضيح حكومي حول مراجعة إجراءات الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بالاردن

أخبار متعلقة
EUV6rR6WAAIL8vG

وزير الاوقاف يكشف خطة العودة الى المساجد في صلاة التراويح

10202019112013736457860

مصدر حكومي : دراسة معمقة لتعديل الحظر الكلي والجزئي

48c6bb1e-b59d-4f28-be80-1ac46f26614e

لجنة الاوبئة تصف الوضع الوبائي بالجيد وتحذر من عدم الالتزام

5c8ba266-59fa-4cae-b05e-7032b8e6f541

تراجع عدد اصابات ووفيات كورونا في المملكة

59285734c361889b2d8b45c6

الافتاء : تحري هلال شهر رمضان مساء الاثنين القادم

42021119126294849011

حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ