مؤشر حكومي يفرض الغاء الحظر الجزئي وفتح كافة القطاعات

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اظهر تقرير الوضع الوبائي في المملكة تحسنا ملحوظا خلال الايام الـ 3 الاخيرة لغاية يوم أمس الجمعة .

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وبالامس سجلت المملكة 702 اصابة بكورونا بينما كان عدد الاصابات اول امس الخميس 1007 اصابات ويوم الاربعاء الماضي كانت المملكة قد سجلت 1220 اصابة بكورونا .

وبالنظر الى هذه الارقام فان المنحنى الوبائي في تحسن مستمر خاصة مع تراجع نسب الفحوصات الايجابية ايضا مما يؤشر على سرعة الغاء الحظر الجزئي وفتح كامل للقطاعات في اقرب وقت ممكن في حال عدم عودة المنحنى الوبائي للصعود مرة اخرى .