ماذا تعني العلامة الزرقاء وكلمة Sar التي يحملها فريق الانقاذ الأردني ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية الدفاع المدني ان العلامة الزرقاء وكلمة Sar والتي يحملها نشامى فريق البحث والانقاذ الأردني الدولي هي الشارة الدولية لفرق البحث والانقاذ المصنفة من قبل هيئة الانسراج ( INSARAG ) الدولية وكلمة( SAR ) مختصر Search And Rescue البحث والانقاذ



واضافت عبر الفيسبوك ان هذا الفريق يحملها لامتيازه بالثقيل دوليا لاحترافيته وتميزه في الأداء وهو من الفرق القليلة على مستوى العالم.



وحسب المعلومات المتوافرة فإنه من بين 60 فريق دولي مشارك في عمليات البحث والانقاذ في تركيا، 10 منها فقط هي فرق مصنفة بالثقيل دوليا من بينها فريق الإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني في مديرية الامن العام.

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