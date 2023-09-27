ماذا قالت ناديا الروابدة في اول تصريح بعد أداء القسم ؟



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كتبت الوزيرة ناديا الروابدة منشوراً بعد صدور الإرادة الملكية السامية حيث قالت "الله يقدرنا على خدمة بلدنا ووطنا الاردن وسيدنا".



وفي التعديل الحكومي الجديد، تقرر تعيين ناديا الروابدة وزيرة للعمل .



وكانت صدرت الإرادة الملكية، امس الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

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