مباحثات أردنية صينية في مجالات الإسكان والانشاء والمقاولات

الوكيل الاخباري - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الاثنين، مع السفير الصيني لدى الأردن تشن تشوان دونغ، التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الإسكان والانشاء والمقاولات.



وأعرب الكسبي خلال لقائه السفير، عن تطلع الوزارة إلى الاستفادة من الخبرات الصينية في المجالات التي تعنى بها بما يساهم برفع خبرات كوادرها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

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