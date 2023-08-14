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الإثنين، 14-08-2023 03:45 م

مباحثات بين العقبة الاقتصادية الخاصة والشيف ابو جوليا للترويج للمنتج السياحي

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز اليوم الاثنين آلية تعاون للترويج للمنتج السياحي في منطقة العقبة مع الشيف محمد سبيتة والمشهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ " أبو جوليا".اضافة اعلان


ورحب الفايز بالمؤثر "أبوجوليا" مشيدا بجهوده المبذولة وبحضوره المميز على الساحة الأردنية، مؤكدا على أهمية دور صانعي المحتوى والمؤثرين في التسويق والترويج للمنتج السياحي الأردني المميز والفريد من نوعه .

وقال إن العقبة تمتلك مقومات سياحية منافسة على المستوى العالمي، وهي رأس المثلث الذهبي العقبة مع البترا ووادي رم.

وتضمنت الزيارة جولة بحرية لاكتشاف ثروات خليج العقبة الفريدة برفقة المؤثر الشريم صانع المحتوى في رياضة الصيد البحري وصيد الأسماك وطبخ العديد من الاطباق العقباوية الشهيرة، إضافة الى زيارة وادي رم والبتراء وجمعيات سيدات حوض الديسة والاطلاع على المنتجات والخبرات السياحية التي تقدم للزوار في المنطقة.

من جهته أعرب أبو جوليا عن شكره وتقديره لمعالي الفايز بحفاوة الاستقبال وبكرم أهل العقبة الطيبين، وأشاد بما وصلت إليه منطقة العقبة الخاصة من تطور على كافة المستويات وخاصة سياحيا لتصبح مقصداً عالميا ومنطقة جذب سياحية على البحر الأحمر.

 




 

 


 

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