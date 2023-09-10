مباحثات لإنهاء مشكلة إغلاق محال في سوق إربد المركزي

الوكيل الإخباري - بحثت غرفة تجارة إربد، مع عدد من تجار الخضار والفواكه في السوق المركزي، إمكانية الوصول إلى حلول توافقية مع بلدية إربد، التي أغلقت بوقت سابق 34 محل خضار، لعدم تراخيصها قبل انتهاء فترة التمديد.

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وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، إنه جرى التوافق على عقد لقاء موسع بوقت لاحق، يضم رئيس البلدية وممثلين عن التجار وغرفة التجارة، لبحث نقاط ما زالت خلافية بين البلدية والتجار.



وأضاف الشوحة، أن رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، أعلن استعداد البلدية قبول دفع التجار 10% من الذمم السابقة والمتراكمة كرسوم دخول البضائع إلى السوق، وتقسيط الباقي على 60 شهرا، وهو ما اعتبره التجار صعباً في ظل المبالغ الكبيرة المتحققة عليهم.



وطالب التجار من البلدية أن تستوفي بنفسها من خلال كوادرها وإدارة السوق المركزي رسوم دخول البضائع أولا بأول.

