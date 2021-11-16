الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

بحث التنسيق المشترك بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

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الثلاثاء، 16-11-2021 05:50 م

مبادرة للوعي والتثقيف المروري في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - نظمت اللجنة المجتمعية للاجئين السوريين في الطفيلة، ضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد"، مبادرة توعوية مرورية في مدرسة الهاشمية المختلطة، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشرطة، استهدفت زهاء 50 طالباً وطالبة من السوريين والأردنيين.

وتضمنت المبادرة إنشاء ممر للمشاة أمام بوابة المدرسة الرئيسي، وتقديم شرح لأهداف إقامة ممرات المشاة، قدمه النقيب محمد الصرايرة من قسم السير في الطفيلة، مع التطبيق العملي أمام بوابة المدرسة، مشيرا إلى الأماكن المسموح للمشاة استخدامها للمرور، كممرات المشاة المتواجدة على الإشارة الضوئية والأماكن المكشوفة.

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