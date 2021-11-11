الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

الرئيس التونسي يشيد بالأمن والأمان في الأردن

وزير الشباب يختتم اعمال مؤتمر مشاركة الشباب في المجتمعات المحلية

بريطانيا تسجل 195 وفاة و 42408 اصابة بفيروس كورونا

وزير الاشغال يلتقي رئيس واعضاء جمعية رجال الاعمال الأردنيين

المجلس القضائي يشارك في اجتماعات النيابات العامة العربية

ندوة عن ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالكورة

عجلون: نشاط ترفيهي بمناسبة يوم الطفل

إعادة 6600 عامل وعاملة من أصل 10 آلاف أنهيت خدماتهم منذ بداية جائحة كورونا

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الخميس، 11-11-2021 06:11 م

إطلاق منصة مشروع تمكين المرأة بالقطاع السياحي خلال مرحلة التعافي من كورونا

11202111144842523614586


 الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة السياحة والآثار، ومنظمة السياحة العالمية، منصة لمشروع (سنتر ستيج)، بمنحة من المنظمة الالمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بهدف تمكين المرأة في القطاع السياحي، خلال مرحلة التعافي من جائحة كورونا.

وقالت الوزارة بيان صحفي، اليوم الخميس، إن إطلاق المنصة يأتي ضمن التزامات الوزارة بالنوع الاجتماعي، وتشجيع المرأة على العمل في القطاع السياحي، مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق الدائم مع الداعمين لمثل هذه المشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الرئيس التونسي يشيد بالأمن والأمان في الأردن

10202130103929871272536

وزير الشباب يختتم اعمال مؤتمر مشاركة الشباب في المجتمعات المحلية

w

وزير الاشغال يلتقي رئيس واعضاء جمعية رجال الاعمال الأردنيين

1120214181724231724101

المجلس القضائي يشارك في اجتماعات النيابات العامة العربية

9202115184353936453312

ندوة عن ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالكورة

1120211023456926562632

عجلون: نشاط ترفيهي بمناسبة يوم الطفل

أخبار متعلقة
112021116113168335178

الحكومة تشدد على الالتزام في اوامر الدفاع

112020311917620426395

وزارة السياحة تعلن رفع جاهزية المواقع السياحية لاستقبال الشتاء

55608

مملكة الزمن .. علامة تجارية جديدة للترويح للأردن كوجهة سياحية

الملك 2

الملك يشارك في مؤتمر قمة المناخ في إسكتلندا الأحد

10202114115550213129122

افتتاح أعمال مؤتمر استراتيجية تطوير السياحة بالأغوار الجنوبية

1635423608304

اختتام تدريبات التربية الإعلامية والمعلوماتية لمنظمات المجتمع المدني