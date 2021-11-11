إطلاق منصة مشروع تمكين المرأة بالقطاع السياحي خلال مرحلة التعافي من كورونا

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة السياحة والآثار، ومنظمة السياحة العالمية، منصة لمشروع (سنتر ستيج)، بمنحة من المنظمة الالمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بهدف تمكين المرأة في القطاع السياحي، خلال مرحلة التعافي من جائحة كورونا.



وقالت الوزارة بيان صحفي، اليوم الخميس، إن إطلاق المنصة يأتي ضمن التزامات الوزارة بالنوع الاجتماعي، وتشجيع المرأة على العمل في القطاع السياحي، مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق الدائم مع الداعمين لمثل هذه المشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

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