متحدثون يناقشون إسهام القطاع العام في تشجيع القراءة

الوكيل الاخباري - اجمع متحدثون على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع العام في تشجيع عادة القراءة لدى المواطنين، عبر البرامج التي تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في تعميم عادة القراءة.



وشارك في الندوة الحوارية التي عقدها "معرض عمان للكتاب" في دورته الـ 21، مساء اليوم الثلاثاء في المركز العالمي للمعارض ، وادارها الناشر احمد اليازوري، مساعد الأمين العام لوزارة الثقافة الدكتور احمد راشد، ومدير مديرية النشاطات الثقافية والفنون في وزارة التربية والتعليم رياض الضمور، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، مدير معرض عمان للكتاب جبر أبو فارس.

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