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الثلاثاء، 28-03-2023 12:23 م

متصرف كفرنجة: جولات رقابية مستمرة على الأسواق خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - قال متصرف لواء كفرنجة الدكتور عطا الله النويقة، إن لجنة الصحة والسلامة العامة بالتشاركية مع مؤسسة الغذاء والدواء وعدد من الجهات المعنية، تنفذ جولات رقابية ميدانية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والسقوف السعرية.

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وأضاف النويقة اليوم الثلاثاء، أن اللجنة بدأت بتفعيل خطتها التي وضعتها في شهر رمضان، من خلال تكثيف الرقابة على محال اللحوم والدواجن والمواد التموينية والغذائية والمجمدات والعصائر والحلويات والمطاعم والمخابز والألبان، مشيرا إلى أن الجولات تنفذ مرتين خلال الأسبوع.


وقال إن الجولات شملت 15 محلا وتم توجيه إخطارات خطية لتصويب المخالفات وسيتم متابعتها بعد أسبوع، وإذا لم تصوب أوضاعها سيوجه لها إنذارات أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، مؤكدا إنه يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات الواردة بالسرعة القصوى، حفاظا على سلامة المواطنين.


وبين أنه تم تعزيز تواجد رقباء السير، للحد من الازدحامات والتخفيف على المواطنين، داعيا جميع المؤسسات المعنية للتعاون مع اللجان الرقابية والصحية من أجل ضمان السلامة العامة ومنع الاحتكار.

 




 

 


 

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