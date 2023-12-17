متى تبدأ "المربعانية" وفصل الشتاء فلكياً في الأردن ؟

الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن لحظة الانقلاب الشتوي تحدث عند الساعة 6:27 من صباح الجمعة المقبلة 22 كانون الأول الحالي حسب توقيت الأردن.



وأضاف في بيان صحفي الأحد، إن محور دوران الأرض يكون في أقصى بعد عن الشمس وهذه اللحظة هي بداية فلكيا والذي يمتد حوالي 90 يوما، فيما يكون نهار الجمعة هو أقصر أيام السنة في الجزء الشمالي للكرة الأرضية وأطولها في الجزء الجنوبي للكرة الأرضية.



وأشار السكجي إلى أن طول النهار في الأردن يكون الجمعة حوالي 10 ساعات وثلاث دقائق، وتكون الشمس في برج الجدي، موضحا أن فصول السنة تحدد فلكيا من خلال الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي والانقلاب الصيفي والشتوي، وهي مرتبطة بالحركات الدورانية للأرض وميل محور دورانها حول الشمس.



وتابع أن الشمس تشرق صباح الجمعة عند الساعة 7:32 وتغرب الساعة 5:36 مساء، فيما يبدأ شروق أول ضوء شمسي ويتشتت في الغلاف الجوي والذي يسمى الشفق الفلكي عند الساعة 6:05 صباحا، ثم تبدأ إضاءات الغلاف الجوي، حيث تتمايز الأرض عن السماء مع وضوح المعالم والذي يسمى الشفق البحري عند الساعة 6:35 صباحا، ثم تبدأ معالم الأرض بالظهور ويسهل تمييزها والذي يسمى الشفق المدني عند الساعة 7:05 صباحا.



وأضاف السكجي أن "في يوم الانقلاب الشتوي تكون الشمس في أدنى ارتفاع في السماء باتجاه الجنوب وخاصة في منتصف النهار عند الساعة 12:34 وبزاوية ارتفاع مقدارها 34.6 درجة.

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وأشار إلى أن الانقلاب الشتوي ليس يوما كاملا وإنما لحظة زمنية تكون عند الساعة 6:27 من صباح الجمعة بتوقيت الأردن، وتقليدا يمكن اعتبار يوم الانقلاب الشتوي هو بداية "فصل الشتاء الفلكي" أو بداية أربعينية الشتاء "المربعانية" حسب الثقافات المختلفة.

