الأحد 17-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرارات حكومية جديدة من مجلس الوزراء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

هل يؤثر تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف على التعرفة الكهربائية ؟

مطالبات بتحقيق دولي في معلومات عن دفن الاحتلال أحياء بغزة

لقاء توعوي في الطفيلة حول الكائنات المعدلة وراثيا

تسليم 95 كرسيا متحركا لمستشفى الملك المؤسس في الرمثا

عملية طعن في الضفة الغربية

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وشركة الحوسبة الصحية

قرار حكومي بشأن إيصال التيار الكهربائي على حسـاب فلس الريف

متى تبدأ "المربعانية" وفصل الشتاء فلكياً في الأردن ؟

عاجل

مطالبات بتحقيق دولي في معلومات عن دفن الاحتلال أحياء بغزة

الأحد، 17-12-2023 05:56 م

متى تبدأ "المربعانية" وفصل الشتاء فلكياً في الأردن ؟

1220211814950158804832


الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن لحظة الانقلاب الشتوي تحدث عند الساعة 6:27 من صباح الجمعة المقبلة 22 كانون الأول الحالي حسب توقيت الأردن.

وأضاف في بيان صحفي الأحد، إن محور دوران الأرض يكون في أقصى بعد عن الشمس وهذه اللحظة هي بداية  فلكيا والذي يمتد حوالي 90 يوما، فيما يكون نهار الجمعة هو أقصر أيام السنة في الجزء الشمالي للكرة الأرضية وأطولها في الجزء الجنوبي للكرة الأرضية.

وأشار السكجي إلى أن طول النهار في الأردن يكون الجمعة حوالي 10 ساعات وثلاث دقائق، وتكون الشمس في برج الجدي، موضحا أن فصول السنة تحدد فلكيا من خلال الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي والانقلاب الصيفي والشتوي، وهي مرتبطة بالحركات الدورانية للأرض وميل محور دورانها حول الشمس.

وتابع أن الشمس تشرق صباح الجمعة عند الساعة 7:32 وتغرب الساعة 5:36 مساء، فيما يبدأ شروق أول ضوء شمسي ويتشتت في الغلاف الجوي والذي يسمى الشفق الفلكي عند الساعة 6:05 صباحا، ثم تبدأ إضاءات الغلاف الجوي، حيث تتمايز الأرض عن السماء مع وضوح المعالم والذي يسمى الشفق البحري عند الساعة 6:35 صباحا، ثم تبدأ معالم الأرض بالظهور ويسهل تمييزها والذي يسمى الشفق المدني عند الساعة 7:05 صباحا.

وأضاف السكجي أن "في يوم الانقلاب الشتوي تكون الشمس في أدنى ارتفاع في السماء باتجاه الجنوب وخاصة في منتصف النهار عند الساعة 12:34 وبزاوية ارتفاع مقدارها 34.6 درجة.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن الانقلاب الشتوي ليس يوما كاملا وإنما لحظة زمنية تكون عند الساعة 6:27 من صباح الجمعة بتوقيت الأردن، وتقليدا يمكن اعتبار يوم الانقلاب الشتوي هو بداية "فصل الشتاء الفلكي" أو بداية أربعينية الشتاء "المربعانية" حسب الثقافات المختلفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات حكومية جديدة من مجلس الوزراء

2202319104521690528529

هل يؤثر تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف على التعرفة الكهربائية ؟

9202327141226742417891

لقاء توعوي في الطفيلة حول الكائنات المعدلة وراثيا

1220233173439260010613

تسليم 95 كرسيا متحركا لمستشفى الملك المؤسس في الرمثا

11

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وشركة الحوسبة الصحية

n02oB1WUYaYN8GFkLvcvGC6yQYIBF5Dd2xh0FUyf

قرار حكومي بشأن إيصال التيار الكهربائي على حسـاب فلس الريف

أخبار متعلقة
image (5)

بالصور.. الأمطار تداهم مدرسة في اربد

jBjmiEk9hpB63A4DGss325m4ixIyk0tw6oZ2vaKv

ارتفاع الحمل الكهربائي في الأردن لـ 3035 ميغاواط أمس

resize

4 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الامطار خلال 24 ساعة

1700407116589

بحث التعاون بين مياه اليرموك والوكالة الفرنسية للتنمية

1700414807505

حوارية حول الحياة الحزبية في جامعة آل البيت

al-qadae_f

الأمن يكشف عن شبكة إجرامية تتاجر بالأعضاء البشرية