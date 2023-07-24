مجاهد: سماء المملكة على موعد مع عبور محطة فضائية

الوكيل الاخباري - قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية إن محطة الفضاء الدولية الشهيرة ستعبر سماء المملكة يوم الاثنين القادم الموافق 31/7/2023 .

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وأضاف اليوم مجاهد لـ "الوكيل الاخباري" أن خلال عبور المحطة سنشاهدها بوضوح تام وبالعين المجردة على صورة نجم شديد اللمعان.



وأوضح مجاهد أن عبور المحطة سيبدأ من الجهة الشمالية الغربية في تمام الساعة 9 و5 دقائق و57 ثانية مساء بالتوقيت المحلي، وتتحرك بشكل بطيء ناحية الجنوب الشرقي حيث تعبر في وسط السماء متابعة مسيرها نحو الجنوب الشرقي وينتهي العبور في تمام الساعة 9 و9 دقائق و43 ثانية وعليه تستغرق مدة عبور المحطة لسماء المملكة 3 دقائق و46 ثانية.



ونوه الفلكي عماد مجاهد أن محطة الفضاء الدولية تعبر سماء المملكة خلال فترات زمنية مختلفة لكن في معظم حالات العبور تظهر محطة الفضاء الدولية قريبة من الأفق او تعبر السماء خلال ساعات النهار وعليه فلا تشاهد بوضوح.

