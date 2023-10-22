مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن المركبات الحكومية

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام استخدام المركبات الحكوميَّة لسنة 2023 م.



ويأتي إقرار النِّظام لغايات توسيع صلاحيَّات لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكوميَّة، وتمكينها من النَّظر والبتّ في طلبات شراء المركبات الحكوميَّة ونقل مُلكيَّاتها وتبديل لوحاتها وإعارتها وإهدائها والتبرُّع بها.



كما يهدف النِّظام إلى شمول الشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة بأحكامه، وإدخال نظام التتبُّع الإلكتروني لمراقبة المركبات الحكوميَّة.

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