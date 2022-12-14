الأربعاء 14-12-2022
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الأربعاء، 14-12-2022 01:49 م

مجلس الوزراء يقرر صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء للأُسَر الفقيرة

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الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء، لجميع الأُسَر الفقيرة والمُحتاجة المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنيَّة.

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وسيستفيد من هذه المعونة قرابة (219) ألف أُسرة، وبقيمة إجماليَّة تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار، وذلك من المخصَّصات المرصودة في صندوق المعونة الوطنيَّة لهذه الغاية.


وبموجب القرار، تضاعف عدد الأُسر المستفيدة من معونة فصل الشِّتاء لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه مجموع الأُسر المستفيدة (107) آلاف أُسرة.


ويأتي القرار لمساعدة هذه الأُسر على أعباء فصل الشِّتاء ومتطلَّباته.

 

 

 




 

 


 

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