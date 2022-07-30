مجلس محافظة إربد يرفض مناقلات لثلاثة مشاريع

الوكيل الإخباري - قرر مجلس محافظة إربد عدم الموافقة على اجراء مناقلات لثلاثة مشاريع تتضمن مناقلة مالية لمشروع الطاقة الشمسية للمدارس إلى مشروع تركيب طاقة شمسية لمبنى مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد.

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وقرر عدم الموافقة، خلال الجلسة التي عقدت اليوم السبت، على اجراء مناقلات مالية في لواء بني كنانة لمدرية زراعة بني كنانة والمتمثل بأنابيب جر مياه ودراسات وأبحاث لمشروع إضافة طابق لمبنى السيطرة في المديرية.



وقال رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني خلال الجلسة التي عقدت، اليوم السبت، انه تمت الموافقة على اجراء تعديل اسم مشروع المنقذ في لواء الرمثا من صيانة منازل الأسر الفقيرة إلى مشروع إنشاء وشراء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة.



كما قرر المجلس عدم الموافقة على إجراء مناقلة لمشروع تشغيل أيدي عاملة بقيمة ٢٥ ألف دينار والابقاء عليه ورفض نقله لشراء مبيدات حشرية وفطرية وأدوية زراعية.