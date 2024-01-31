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الأربعاء، 31-01-2024 11:51 ص

مجلس محافظة البلقاء يبحث المشاريع المدرجة للثقافة بموازنة العام الحالي

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء ابراهيم العواملة، ومدير مديرية ثقافة البلقاء وصفي الطويل، المشاريع المدرجة لقطاع الثقافة ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي ومناقشة آلية تنفيذها.

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وقال الطويل خلال اللقاء، إنه تم بحث اختيار لواء دير علا ضمن ألوية مدن الثقافة الأردنية بعد فوزه ببرنامج المدن والألوية الثقافية، مبينا أنه يعد أحد المشاريع الأساسية في خطة التنمية الثقافية لوزارة الثقافة التي أقرها مجلس الوزراء استجابة للمبادرة الملكية السامية بدعم الثقافة والفنون.


من جهته، أكد العواملة، أن المجلس عقد الكثير من اللقاءات ما بين ممثلي اللواء ولجنة الثقافة في مجلس المحافظة مع مديرية الثقافة والعديد من الهيئات الثقافية في اللواء في فترة اعداده الملف الثقافي الخاص باللواء، مشيرا الى استحقاق لواء دير علا لهذا الفوز لما يزخر به من حراك ثقافي فعال ونشاط واضح ومتميز من الهيئات الثقافية فيه.


وثمن الدور الفاعل لمديرية الثقافة وسعيها المتواصل لتنمية الجانب الثقافي في جميع الألوية، الذي يأتي انسجامًا مع حرص مجلس المحافظة على النهوض والارتقاء بالقطاع الثقافي وتفعيل الحراك الثقافي في المحافظة.

 




 

 


 

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