مجلس محافظة البلقاء يبحث مع مستشفى الأميرة إيمان آلية الدعم للعام الحالي

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم أديب العواملة، ومدير مستشفى الأميرة ايمان -معدي- الدكتور عبد العزيز العواملة دعم مجلس المحافظة للمستشفى من خلال ما تم تخصيصه لقطاع الصحة ضمن موازنته للعام الحالي.

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كما استعرض الطرفان جدوى ما تم تقديمه من مجلس المحافظة العام الماضي، لإدامة عمل المستشفى وشراء أجهزة ومعدات طبية.



وأشار رئيس المجلس، خلال اللقاء، إلى المنحة التي تبلغ قيمتها 7 ملايين دينار لتوسعة المستشفى والخدمة النوعية التي ستضيفها لأبناء اللواء.