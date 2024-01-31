الأربعاء 31-01-2024
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الأربعاء، 31-01-2024 12:33 ص

مجلس محافظة البلقاء يبحث مع مستشفى الأميرة إيمان آلية الدعم للعام الحالي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم أديب العواملة، ومدير مستشفى الأميرة ايمان -معدي- الدكتور عبد العزيز العواملة دعم مجلس المحافظة للمستشفى من خلال ما تم تخصيصه لقطاع الصحة ضمن موازنته للعام الحالي.

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كما استعرض الطرفان جدوى ما تم تقديمه من مجلس المحافظة العام الماضي، لإدامة عمل المستشفى وشراء أجهزة ومعدات طبية.


وأشار رئيس المجلس، خلال اللقاء، إلى المنحة التي تبلغ قيمتها 7 ملايين دينار لتوسعة المستشفى والخدمة النوعية التي ستضيفها لأبناء اللواء.

 

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