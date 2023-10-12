مجلس محافظة الزرقاء يشيد بجهود الملك لوقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري - أشاد مجلس محافظة الزرقاء بالجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية لوقف التصعيد والعدوان على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات عبر كافة المعابر وإنهاء احتلال القطاع والضفة الغربية وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

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وطالب المجلس في بيان اليوم الخميس الدول العربية الى التدخل لوقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، من خلال التحرك الدبلوماسي، معتبراً أن ما يجري في الضفة وقطاع غزة استمرار للنهج الذي تمارسه إسرائيل تجاه سكان القطاع والضفة.



واستنكر المجلس الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف آلة الحرب ووقف قتل المدنيين الأبرياء والاعتداءات المستمرة على البيوت والمساجد والمؤسسات العامة في قطاع غزة وقطع المياه والكهرباء عن المواطنين العزل.