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الأربعاء، 30-09-2020 06:39 م

مجلس محافظة العاصمة يقر موازنة 2021

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الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس محافظة العاصمة، اليوم الأربعاء، موازنة محافظة العاصمة لعام 2021، في جلسة عقدت، اليوم الأربعاء بمدينة الحسين الرياضية، برئاسة رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات.
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وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة العاصمة، تيسير الهوادي، إن الموازنة لعام 2021 بلغت 300ر18 مليون دينار، وهي نصف موازنة العام الماضي التي خفضت بسبب جائحة كورونا، مبينا أن 16 مليونا منها ستكون لاستكمال المشاريع المستمرة والمطروحة ومليوني دينار ستكون لمشاريع صغيرة في مختلف ألوية المحافظة التسعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة العاصمة، محمد العمران، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الموازنة لم تلب الرغبات ولم تحقق تطلعات تجربة اللامركزية بسبب خفض موازنة 2020 لأقل من النصف وموازنة 2021 خفضت 50 بالمئة عن موازنة 2021 ما أضر بالمشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية. وبين أن تخفيض الموازنة سيتسبب بضعف الحركة التجارية وزيادة البطالة وتقليل فرص العمل والتشغيلَ. وطالب العمران الوزارات بمتابعة مشاريعها وسرعة طرح العطاءات لزيادة نسبة الإنجاز ومحاولة التكيف مع خفض الموازنة.

 




 

 


 

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