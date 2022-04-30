مجلس محافظة العقبة يؤكد اهمية استغلال مبنى المستشفى الميداني لأغراض طبية

الوكيل الاخباري - اكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو اهمية استغلال مبنى المستشفى الميداني بالعقبة لأغراض طبية وذلك بعد قرار وزارة الصحة وقف الخدمة الصحية فيه بعد تراجع اعداد الإصابات بفيروس كورونا وعدم الحاجة له في الوقت الحالي .



وأضاف عمرو خلال تفقده وأعضاء المجلس اقسام المستشفى والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة به انه يجب دعم استمرارية دور المستشفى الخدماتي بالمستقبل ليخفف الاكتظاظ الحاصل على مستشفى الامير هاشم العسكري كونه الوحيد الذي يخدم المشمولين بالتأمين الصحي العسكري والحكومي في المحافظة .

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