الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 11:32 م

مجلس محافظة العقبة يؤكد اهمية استغلال مبنى المستشفى الميداني لأغراض طبية

220201124114591151446


الوكيل الاخباري - اكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو اهمية استغلال مبنى المستشفى الميداني بالعقبة لأغراض طبية وذلك بعد قرار وزارة الصحة وقف الخدمة الصحية فيه بعد تراجع اعداد الإصابات بفيروس كورونا وعدم الحاجة له في الوقت الحالي .

وأضاف عمرو خلال تفقده وأعضاء المجلس اقسام المستشفى والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة به انه يجب دعم استمرارية دور المستشفى الخدماتي بالمستقبل ليخفف الاكتظاظ الحاصل على مستشفى الامير هاشم العسكري كونه الوحيد الذي يخدم المشمولين بالتأمين الصحي العسكري والحكومي في المحافظة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

666

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

كورونا الوكيل

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

ب

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

كورونا 7

3 محافظات خالية من كورونا

52022114822797141260

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

أخبار متعلقة
جامعة البلقاء 2

جامعة البلقاء تبدأ استقبال طلبات صندوق الطالبة المحتاجة

4202213231629164201982

العقبة تشارك محافظات المملكة برفع العلم الأردني

420229165546674717870

ساحات وميادين الطفيلة تتزين بالعلم الأردني

Image1_520199171558966079930

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

1-488-750x430

المملكة على موعد مع منخفض جوي خماسيني الأحد

2022_4_8_2_59_37_465

الجمعة .. اجواء مناسبة للافطار خارج المنزل - تفاصيل