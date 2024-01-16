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الثلاثاء، 16-01-2024 02:59 م

مجلس محافظة الكرك يناقش مشاريع 2023

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الوكيل الإخباري - ناقش مجلس محافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ التي طرحت على موازنة المجلس لعام 2023 ، ونسب إنجازها.

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وقال رئيس المجلس الدكتور عبد الله العبادلة، إن نسبة الإنجاز في عطاءات المشاريع بلغت 70 % ، فيما وصلت نسبة الإنفاق 74 % .


وأضاف أن مبنى المحكمة الشرعية الذي أسهم المجلس بنحو مليوني دينار من تكاليف إنشائه سينجز قريباً، مشيرا إلى عدد من المعيقات في إنجاز عدد من المشروعات.


وكرّم مجلس المحافظة على هامش جلسته عضو المجلس حسين الطراونة لانتهاء عضويته وهنأ صبري الضلاعين الذي اختير عضوا في المجلس.


 




 

 


 

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