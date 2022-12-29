245 ألف دينار لمشاريع صيانة مواقع سياحية وتطوير خطة القطاع السياحي في جرش

الوكيل الاخباري-

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خصص قانون الموازنة العامة للعام المقبل، 245 ألف دينار لمديرية سياحة جرش، لتطوير القطاع السياحي وخطة تطوير قطاع السياح وداخل المحافظة..وقال رئيس لجنة السياحة والأثار في مجلس محافظة جرش، يوسف زريقات، أن المجلس خصص في موازنة العام الحالي 315 ألف دينار.وبين، أن هناك مشاريع سياحية بحاجة إلى مزيد من الدعم مثل توثيق البيوت التراثية في محافظة جرش وتأهيل مجرى سيل الزرقاء بضفتيه بما يحويه من فرص استثمارية سياحية، وتأهيل حمامات المياه الساخنة الموجودة على مجرى سيل الزرقاء.ويسعى مجلس المحافظة، إلى ومن خلال البلديات ووزارة السياحة رصد الفرص الاستثمارية السياحية داخل المحافظة وتأهيل مسار سيل الزرقاء السياحي لأهميته السياحية والأثرية لوجود قبور تعود للعصر البرونزي (5 الأف عام قبل الميلاد) وجزء من طريق الأمبرطور الروماني تراحان وفق زريقات."طريق تراجان انشأها الرومان عام 111 ميلادي تبدأ من بصرى الشام مرورا بـ جرش، عمّان، ومادبا، والكرك، والبتراء، وكان يستخدمها الرومان طريقا تجارية وعسكرية"، وفق الزريقات.وقدّرت النفقات الرأسمالية لمحافظة جرش للعام المقبل بـ 8.6 مليون دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنة مع 7.69 مليون دينار نفقات تأشيرية للعام 2024، وما زالت موازنة العام المقبل قيد الموافقة من مجلسي النواب والأعيان والمصادقة على المشروع بنشره في الجريدة الرسمية.